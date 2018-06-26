Двери НАТО для Украины открыты - Президент

"Мы переводим весь сектор обороны и безопасности под стандарты НАТО", - подчеркнул Президент, напомнив, что на прошлой неделе парламент принял Закон о национальной безопасности.



Глава государства поблагодарил депутатов за поддержку.



"Мы утверждаем, что двери НАТО для Украины открыты и нам с вами надо упорно работать над проведением реформ", - подчеркнул Президент.



По его словам, Закон о национальной безопасности создает для этого чрезвычайно важный базис.



"В ближайшее время он должен поступить мне на подпись. И это будет очень важный этап реформирования сектора обороны и безопасности", - добавил Президент.



Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря принятому закону "О национальной безопасности" Украина сделала еще один шаг к членству в НАТО.



