Двери НАТО для Украины открыты - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Двери НАТО для Украины открыты. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю выпуска магистров Институтом международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Мы переводим весь сектор обороны и безопасности под стандарты НАТО", - подчеркнул Президент, напомнив, что на прошлой неделе парламент принял Закон о национальной безопасности.
Глава государства поблагодарил депутатов за поддержку.
"Мы утверждаем, что двери НАТО для Украины открыты и нам с вами надо упорно работать над проведением реформ", - подчеркнул Президент.
По его словам, Закон о национальной безопасности создает для этого чрезвычайно важный базис.
"В ближайшее время он должен поступить мне на подпись. И это будет очень важный этап реформирования сектора обороны и безопасности", - добавил Президент.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря принятому закону "О национальной безопасности" Украина сделала еще один шаг к членству в НАТО.