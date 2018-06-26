Двері НАТО для України відкриті – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Двері НАТО для України відкриті. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди випуску магістрів Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, передає УНН з посиланням на прес-службу глави держави.
"Ми переводимо весь сектор оборони і безпеки під стандарти НАТО", - наголосив Президент, нагадавши, що на минулому тижні парламент ухвалив Закон про національну безпеку.
Глава держави подякував депутатам за підтримку.
"Ми стверджуємо, що двері НАТО для України відкриті і нам з вами треба наполегливо працювати над проведенням реформ", - підкреслив Президент.
За його словами, Закон про національну безпеку створює для цього надзвичайно важливий базис.
"Найближчим часом він має надійти мені на підпис. І це буде дуже важливий етап реформування сектору оборони і безпеки", - додав Президент.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що завдяки ухваленому закону "Про національну безпеку" Україна зробила ще один крок до членства в НАТО.