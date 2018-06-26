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Двері НАТО для України відкриті – Президент

Двері НАТО для України відкриті – Президент

Київ • УНН

 • 9712 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Двері НАТО для України відкриті. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди випуску магістрів Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, передає УНН з посиланням на прес-службу глави держави.

"Ми переводимо весь сектор оборони і безпеки під стандарти НАТО", - наголосив Президент, нагадавши, що на минулому тижні парламент ухвалив Закон про національну безпеку.

Глава держави подякував депутатам за підтримку.

"Ми стверджуємо, що двері НАТО для України відкриті і нам з вами треба наполегливо працювати над проведенням реформ", - підкреслив Президент.

За його словами, Закон про національну безпеку створює для цього надзвичайно важливий базис.

"Найближчим часом він має надійти мені на підпис. І це буде дуже важливий етап реформування сектору оборони і безпеки", - додав Президент.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що завдяки ухваленому закону "Про національну безпеку" Україна зробила ще один крок до членства в НАТО.

Українські Національні Новини

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