Двері НАТО для України відкриті – Президент

"Ми переводимо весь сектор оборони і безпеки під стандарти НАТО", - наголосив Президент, нагадавши, що на минулому тижні парламент ухвалив Закон про національну безпеку.



Глава держави подякував депутатам за підтримку.



"Ми стверджуємо, що двері НАТО для України відкриті і нам з вами треба наполегливо працювати над проведенням реформ", - підкреслив Президент.



За його словами, Закон про національну безпеку створює для цього надзвичайно важливий базис.



"Найближчим часом він має надійти мені на підпис. І це буде дуже важливий етап реформування сектору оборони і безпеки", - додав Президент.



Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що завдяки ухваленому закону "Про національну безпеку" Україна зробила ще один крок до членства в НАТО.



