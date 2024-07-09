В среду, 10 июля, в течение суток во всех регионах Украины будут действовать графики стабилизационных отключений света. Большую часть суток будет задействовано три очереди отключений пользователей. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НЭК "Укрэнерго".

Детали

С 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будет задействовано три очереди - говорится в заявлении "Укрэнерго".



В компании добавили, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что после 20 июля ситуация с отключениями электроэнергии в Украине улучшится благодаря завершению ремонтов на некоторых объектах генерации.

Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток