Два случая мошенничества зафиксировали в Хмельницком в течение часа

В одном случае, отмечают в полиции, к женщине позвонил человек, который представился ее сыном. Молодой плакал в трубку и просил "мамочку" выполнить все требования псевдополицейских. Женщина, не проверив информацию, перечислила мошенникам 12 тыс. грн.

А к дедушке 1937 г.р. пришли псевдоработники социальной службы и рассказали, что с завтрашнего дня все деньги будут недействительными. Поэтому, поверив преступникам, дедушка отдал "для обмена" 10 тыс. грн и 8 тыс. долларов США. В обоих случаях, как сообщили корреспонденту УНН в ведомстве, на место происшествия выехали следственно-оперативные группы.

Напомним, серийных воров, которые грабили крестьян в трех районах Ровенской области задержали оперативники.