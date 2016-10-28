Два випадки шахрайства зафіксували у Хмельницькому протягом години
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Протягом години до правоохоронців звернулися двоє мешканців Хмельницького, у яких шахрайським шляхом зловмисники виманили 22 тис. грн і 8 тис. дол. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі поліції міста Хмельницького.
В одному випадку, зазначають у поліції, до жінки зателефонував чоловік, який представився її сином. Молодик плакав у слухавку і благав “матусю” виконати всі вимоги псевдополіцейських. Жінка, не перевіривши інформацію, перерахувала шахраям 12 тис. грн.
А до дідуся 1937 р.н. прийшли псевдопрацівники соціальної служби і розповіли що відзавтра всі гроші будуть недійсними. Відтак, повіривши злочинцям, дідусь віддав “для обміну” 10 тис. грн і 8 тис. доларів США. В обох випадках, як повідомили кореспонденту УНН відомстві, на місце події виїхали слідчо-оперативні групи.
Нагадаємо, серійних злодіїв, які грабували селян у трьох районах Рівненської області, затримали оперативники.