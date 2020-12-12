Два отмененных гола привели к потере очков “Ворсклы” в игре с “Минаем”
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во втором матче 13 тура Украинской Премьер-Лиги ( “Ворскла” — “Минай”) зафиксирована ничья, передает УНН.
На 14 минуте Нуриев получил передачу от Кожанова и пробил точно в нижний угол ворот. Впоследствии до перерыва “Ворскла” отличилась дважды — забивали Щербак и Скляр. Однако оба взятия ворот отменили из-за положения вне игры.
Спасительный гол для полтавчан был во второй половине матча, когда с прострела партнера отличился Кравчук — 1:1.
Таким образом в исторически первом матче этих команд зафиксирована ничья, а гол “Ворсклы” стал для нее 450-м домашним в УПЛ.
Добавим, “Ворскла” набрала 20 очков — 4-я, “Минай” имеет только 10 пунктов.