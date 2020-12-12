Два відмінених голи призвели до втрати очок “Ворскли” у грі з “Минаєм”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В другому матчі 13 туру Української Прем’єр-Ліги (“Ворскла” — “Минай”) зафіксовано нічию, передає УНН.
На 14 хвилині Нурієв отримав передачу від Кожанова та пробив влучно у нижній кут воріт. Згодом до перерви “Ворскла” відзначилася двічі — забивали Щербак та Скляр. Однак обидва взятті воріт відмінили через положення поза грою.
Рятівний гол для полтавчан був у другій половині матчу, коли з прострілу партнера відзначився Кравчук — 1:1.
Таким чином в історично найпершому матчі цих команд зафіксовано нічию, а гол “Ворскли” став для неї 450-м домашнім в УПЛ.
Додамо, “Ворскла” набрала 20 очок — 4-та, “Минай” має тільки 10 пунктів.