Два взрыва прогремели на территории частного дома в Торецке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Ночью на территории частного домовладения в селе Северный прогремели два взрыва, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
Два взрыва прогремели сегодня около 2 часов ночи в селе Северный на территории домовладения 38-летнего местного жителя.
На место срочно прибыла следственно-оперативная группа. В результате тщательного осмотра места происшествия полицейские нашли металлические осколки, похожие на фрагменты гранат.
Сейчас правоохранители проверяют лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Отрабатываются одновременно несколько версий.
По этому факту возбудили уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.