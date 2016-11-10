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15 марта, 19:03 • 112188 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158026 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132715 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125614 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109957 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104058 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100488 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131132 просмотра

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14 марта, 19:57 • 130370 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127689 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Два взрыва прогремели на территории частного дома в Торецке

Два взрыва прогремели на территории частного дома в Торецке

Киев • УНН

 • 8759 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Ночью на территории частного домовладения в селе Северный прогремели два взрыва, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.

Два взрыва прогремели сегодня около 2 часов ночи в селе Северный на территории домовладения 38-летнего местного жителя.

На место срочно прибыла следственно-оперативная группа. В результате тщательного осмотра места происшествия полицейские нашли металлические осколки, похожие на фрагменты гранат.

Сейчас правоохранители проверяют лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Отрабатываются одновременно несколько версий.

По этому факту возбудили уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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