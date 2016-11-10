Два вибухи пролунали на території приватного будинку в Торецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Вночі на території приватного домоволодіння у селі Північний пролунали два вибухи, жертв та постраждалих немає. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Два вибухи пролунали сьогодні близько 2.00 у селі Північний на території домоволодіння 38-річного місцевого жителя.
На місце терміново прибула слідчо-оперативна група. В результаті ретельного огляду місця події поліцейські знайшли металеві осколки, схожі на фрагменти гранат.
Наразі правоохоронці перевіряють осіб, які можуть бути причетні до злочину. Відпрацьовуються одночасно декілька версій.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.