Два украинских баскетболиста вышли в финал плей-офф конференций NCAA

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30533 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45417 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49936 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100107 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89654 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103359 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110360 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116955 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122355 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133726 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Два украинских баскетболиста вышли в финал плей-офф конференций NCAA

Два украинских баскетболиста вышли в финал плей-офф конференций NCAA

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Два украинских баскетболиста продолжили успешные выступления с американскими командами и сыграют в финалах плей-офф своих конференций в чемпионате NCAA (студенческая лига США), информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В полуфинале конференции “Биг 12” “Канзас” черкасчанина Святослава Михайлюка выиграл дерби у “Канзас Стэйт” — 83:67.

Наш соотечественник за 35 проведенных минут на паркете набрал 12 баллов (0/3 двухочковые, 4/8 дальние), 2 подбора.

В другой игре Богдан Блюзнюк получил победный результат в составе “Восточного Вашингтона” в противостоянии с “Южной Ютой” 82:70.

Близнюк провел результативную игру — 32 очка и 4 подбора. Кроме того Близнюк установил новый рекорд конференции “Биг Скай”.

Добавим, что “Канзас Джейхокс” в решающем поединке сыграет против третьей команды регулярного чемпионата “Вест Вирджинии”, а коллектив Близнюка с командой “Монтаны”.

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