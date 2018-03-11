Два украинских баскетболиста вышли в финал плей-офф конференций NCAA
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Два украинских баскетболиста продолжили успешные выступления с американскими командами и сыграют в финалах плей-офф своих конференций в чемпионате NCAA (студенческая лига США), информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В полуфинале конференции “Биг 12” “Канзас” черкасчанина Святослава Михайлюка выиграл дерби у “Канзас Стэйт” — 83:67.
Наш соотечественник за 35 проведенных минут на паркете набрал 12 баллов (0/3 двухочковые, 4/8 дальние), 2 подбора.
В другой игре Богдан Блюзнюк получил победный результат в составе “Восточного Вашингтона” в противостоянии с “Южной Ютой” 82:70.
Близнюк провел результативную игру — 32 очка и 4 подбора. Кроме того Близнюк установил новый рекорд конференции “Биг Скай”.
Добавим, что “Канзас Джейхокс” в решающем поединке сыграет против третьей команды регулярного чемпионата “Вест Вирджинии”, а коллектив Близнюка с командой “Монтаны”.