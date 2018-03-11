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Два українські баскетболісти вийшли у фінал плей-оф конференцій NCAA

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Два українські баскетболісти продовжили успішні виступи з американськими командами та зіграють у фіналах плей-оф своїх конференцій в чемпіонаті NCAA (студентська ліга США), інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

У півфіналі конференції “Біг 12” “Канзас” черкасця Святослава Михайлюка виграв дербі у “Канзас Стейт” — 83:67.

Наш співвітчизник за 35 проведених хвилин на паркеті набрав 12 балів (0/3 двоочкові, 4/8 дальні), 2 підбирання.

В іншій грі Богдан Блюзнюк здобув переможний результат у складі “Східного Вашингтону” у протистоянні з “Південною Ютою” 82:70.

Близнюк провів результативну гру — 32 очки і 4 підбирання. Крім того Близнюк встановив новий рекорд конференції “Біг Скай”.

Додамо, що “Канзас Джейхокс” у вирішальному поєдинку зіграє проти третьої команди регулярного чемпіонату “Вест Вірджинії”, а колектив Близнюка з командою “Монтани”.

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