Два українські баскетболісти вийшли у фінал плей-оф конференцій NCAA
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Два українські баскетболісти продовжили успішні виступи з американськими командами та зіграють у фіналах плей-оф своїх конференцій в чемпіонаті NCAA (студентська ліга США), інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
У півфіналі конференції “Біг 12” “Канзас” черкасця Святослава Михайлюка виграв дербі у “Канзас Стейт” — 83:67.
Наш співвітчизник за 35 проведених хвилин на паркеті набрав 12 балів (0/3 двоочкові, 4/8 дальні), 2 підбирання.
В іншій грі Богдан Блюзнюк здобув переможний результат у складі “Східного Вашингтону” у протистоянні з “Південною Ютою” 82:70.
Близнюк провів результативну гру — 32 очки і 4 підбирання. Крім того Близнюк встановив новий рекорд конференції “Біг Скай”.
Додамо, що “Канзас Джейхокс” у вирішальному поєдинку зіграє проти третьої команди регулярного чемпіонату “Вест Вірджинії”, а колектив Близнюка з командою “Монтани”.