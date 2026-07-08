Два танкера повреждены во время атаки дронов на Ростовскую область
Киев • УНН
В Таганрогском заливе повреждены два танкера, которые направлялись в Ростов-на-Дону. Двое человек получили легкие ранения, разлива нефтепродуктов не произошло.
Ростовская область РФ в ночь на 8 июля подверглась массированной атаке беспилотников. В Таганрогском заливе были повреждены два танкера, также сообщается о двух пострадавших. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, пишет УНН.
Детали
По словам российского чиновника, танкеры направлялись в Ростов-на-Дону. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж. Двое человек получили легкие ранения: одному медицинскую помощь оказали на месте, другого доставили в больницу, однако оба отказались от госпитализации.
Слюсарь утверждает, что танкеры были пустыми, поэтому разлива нефтепродуктов не произошло. Информация о других последствиях атаки уточняется.
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Губернатор также заявил, что силы ПВО якобы уничтожили около 70 беспилотников. По его словам, под атакой оказались 11 районов Ростовской области, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также акватория Таганрогского залива.
В то же время он отметил, что опасность атак беспилотников в Ростовской области сохраняется.
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