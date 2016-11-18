Два пункта пропуска на Закарпатье остаются заблокированными
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 пятницы, уже седьмой день, два пункта пропуска на Закарпатье - "Ужгород" на границе Украины и Словакии и "Солотвино" на украинско-румынской границе - остаются заблокированными, передает УНН со ссылкой на пресс-службу западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
На акцию по блокированию пунктов пропуска вышли владельцы автомобилей с иностранной регистрацией.
Напомним, акция на пунктах пропуска на Закарпатье началась 12 ноября.
Ранее владельцы автомобилей с иностранной регистрацией также блокировали ПП "Ужгород" - в сентябре, а ранее - в мае.