Два нападения на украинцев на национальной почве совершили в Польше

Так, в Ченстохове трое молодых мужчин избили граждан Украины. Группу из трех украинцев атаковали трое поляков, побив украинцев и используя бранные слова.

Следователи выяснили, что причиной нападения была национальность граждан Украины. Подозреваемые от 22 до 28 лет и они уже известны правоохранителям по своему криминальному прошлому. Всем им предъявлены обвинения в избиении и унижения на национальной почве, а также арестованы на 3 месяца.

Кроме того, по данным издания, несколько дней назад подобный инцидент произошел в Новой Гуте - одном из районов Кракова. Там трое поляков напали на 17-летнего украинца, который со своим польским знакомым играл в баскетбол на школьной площадке, и жестоко избили палками с вбитыми в них гвоздями. В этом случае также причиной нападения стало украинское происхождение юноши. Подозреваемые задержаны полицией. Теперь им грозит до 8 лет заключения.

Сообщается, что подозреваемые взяты под стражу на 3 месяца.

Как сообщал УНН, активисты призвали правительства Украины и Польши осудить акцию "Висла".