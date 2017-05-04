Два напади на українців на національному ґрунті здійснили у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Два напади на українців на національному ґрунті сталися в Польщі останніми днями, передає УНН з посиланням на “Польське Радіо”.
Так, в Ченстохові троє молодих чоловіків побили громадян України. Групу з трьох українців атакували троє поляків, побивши українців та використовуючи лайливі слова.
Слідчі з’ясували, що причиною нападу була національність громадян України. Підозрюваним від 22 до 28 років і вони вже відомі правоохоронцям через своє кримінальне минуле. Всім їм висунуто звинувачення побиття і приниження на національному ґрунті, а також арештовано на 3 місяці.
Крім того, за даними видання, кілька днів тому подібний інцидент стався в Новій Гуті – одному з районів Кракова. Там троє поляків напали на 17-річного українця, який зі своїм польським знайомим грав у баскетбол на шкільному майданчику, та жорстоко побили палицями із вбитими до них цвяхами. У цьому випадку також причиною нападу стало українське походження юнака. Підозрюваних затримала поліція. Тепер їм загрожує до 8 років ув’язнення.
Повідомляється, що підозрюваних взято під варту на 3 місяці.
Як повідомляв УНН, активісти закликала уряди України та Польщі засудити акцію “Вісла”.