Два самолета вылетели в Израиль для оказания помощи в тушении пожаров - ГосЧС

"По состоянию на 12 ч. 25 ноября, в соответствии с Указом Президента, два самолета ГосЧС АН-32 П вылетели в Израиль для оказания помощи в ликвидации пожаров, что там бушуют ", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент поручил А.Авакову отправить два украинских самолета для тушения пожара вокруг Хайфы.