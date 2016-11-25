Два самолета вылетели в Израиль для оказания помощи в тушении пожаров - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В соответствии с Указом Президента, два самолета ГосЧС АН-32 П вылетели в Израиль для оказания помощи в ликвидации пожаров в израильском городе Хайфа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
"По состоянию на 12 ч. 25 ноября, в соответствии с Указом Президента, два самолета ГосЧС АН-32 П вылетели в Израиль для оказания помощи в ликвидации пожаров, что там бушуют ", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент поручил А.Авакову отправить два украинских самолета для тушения пожара вокруг Хайфы.