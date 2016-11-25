Два літаки вилетіли до Ізраїлю для надання допомоги у гасінні пожеж — ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. відповідно до Указу Президента, два літаки ДСНС АН-32 П вилетіли до Ізраїлю для надання допомоги у ліквідації пожеж в ізраїльському місті Хайфа. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
“Станом на 12 год. 25 листопада, відповідно до Указу Президента, два літаки ДСНС АН-32 П вилетіли до Ізраїлю для надання допомоги у ліквідації пожеж, що там вирують”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент доручив А.Авакову відправити два українських літака для гасіння пожежі навколо Хайфи.