Два літаки вилетіли до Ізраїлю для надання допомоги у гасінні пожеж — ДСНС

КИЇВ. 25 листопада. УНН. відповідно до Указу Президента, два літаки ДСНС АН-32 П вилетіли до Ізраїлю для надання допомоги у ліквідації пожеж в ізраїльському місті Хайфа. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.