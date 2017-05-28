Два гражданина Замбии подрались в центре Петербурга
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Санкт-Петербурге на Невском проспекте гражданин Замбии в ходе драки нанес травмы своему соотечественнику. Об этом сообщает "Фонтанка.ру", передает УНН.
Отмечают, что инцидент произошел ночью 27 мая. Как выяснили полицейские, около 4.00 студент политехнического университета поссорился со своим 29-летним знакомым и в связи с этим избил его.
Замбиец обратился за медицинской помощью утром 27 мая. У пострадавшего диагностировали ушиб мозга и перелом скулы. Он находится в тяжелом состоянии.
Напомним, 27 мая, Санкт-Петербург отпраздновал 314-ю годовщину со дня основания.