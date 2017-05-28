Два гражданина Замбии подрались в центре Петербурга

Отмечают, что инцидент произошел ночью 27 мая. Как выяснили полицейские, около 4.00 студент политехнического университета поссорился со своим 29-летним знакомым и в связи с этим избил его.

Замбиец обратился за медицинской помощью утром 27 мая. У пострадавшего диагностировали ушиб мозга и перелом скулы. Он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 27 мая, Санкт-Петербург отпраздновал 314-ю годовщину со дня основания.