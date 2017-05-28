Два громадянина Замбії побилися в центрі Петербургу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Санкт-Петербурзі на Невському проспекті громадянин Замбії в ході бійки завдав травми своєму співвітчизнику. Про це повідомляє “Фонтанка.ру”, передає УНН.
Зазначають, що інцидент стався вночі 27 травня. Як з’ясували поліцейські, близько 4.00 студент політехнічного університету посварився зі своїм 29-річним знайомим і в зв’язку з цим побив його.
Замбієць звернувся за медичною допомогою вранці 27 травня. У потерпілого діагностували забій мозку і перелом вилиці. Він перебуває у важкому стані.
Нагадаємо, 27 травня, Санкт-Петербург відсвяткував 314-ту річницю від дня заснування.