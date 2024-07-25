На планете второй день подряд наблюдался самый жаркий день за всю историю наблюдений, согласно предварительным данным Copernicus, европейской службы по изменению климата, пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Среднесуточная глобальная температура на Земле в понедельник, 22 июля, достигла 17,15 градусов по Цельсию, установив новый рекорд самого теплого дня в наборе данных организации, которые начали вычислять в 1940 году.

Это превышает предыдущий рекорд в 17,09 градусов по Цельсию, установленный накануне, сообщили в Copernicus в среду в обновленном отчете.

По данным Copernicus, все десять самых высоких годовых максимальных среднесуточных температур за всю историю наблюдений наблюдались за последние 10 лет. Данные показывают, что несколько лет с 2015 по 2024 год не только установили новые рекорды, но и побили их с большим отрывом.

Самые теплые дни на Земле за всю историю наблюдений:

1. 22 июля 2024 года: 17,15 градусов по Цельсию.

2. 21 июля 2024 года: 17,09 градуса по Цельсию.

3. 6 июля 2023 года: 17,08 градуса по Цельсию.

4. 13 августа 2016 года: 16,80 градусов по Цельсию.

Средняя глобальная температура обычно достигает своего пика в период с конца июля до начала августа.

По данным Copernicus, на Земле 13 месяцев подряд наблюдались рекордные глобальные температуры.

21 липня 2024 року став найспекотнішим днем в історії – Reuters