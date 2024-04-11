"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей

Президент Польши Анджей Дуда заверил в поддержке Украины Польшей, а также анонсировал подписание соглашения по безопасности между странами, когда завершатся переговоры. Об этом Дуда заявил во время во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

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Прежде всего я хочу подчеркнуть, что с самого начала российской агрессии против Украины наше отношение в Польше к Украине и к России, как к агрессору, очень четкое: мы поддерживали Украину с первых дней войны. Мы также поддерживаем людей Украины. И значительная часть из них приехала в Польшу. (...) Я обсуждал наши отношения с Украиной с премьером Дональдом Туском. У нас есть стабильная политика в этом направлении. Нет никаких противоречий относительно того, что надо помогать Украине. Туск соглашается со мной в вопросе подписании соглашения и у нас также будет новое соглашение. И я убежден, что когда завершатся переговоры по соглашению, то мы его подпишем - сказал Дуда.

Он также отметил, что Польша участвует в чешской инициативе, которая направлена на то, чтобы помочь Украине с закупкой боеприпасов.

Вы можете быть уверены, что мы будем поддерживать Украину пока не воцарится мир. Мы действуем и мы будем активными. Пока безопасность не воцарится, пока мир не будет восстановлен - добавил Дуда.

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