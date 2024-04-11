"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
shveitsariyaШвейцария
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  100689 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  100818 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  116217 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  147617 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  138122 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133561 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117316 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100064 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115956 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115653 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Новости по теме
"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей

"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей

  •  12374 просмотра
В Литве нет никаких систем "Patriot": Науседа ответил, могла бы его страна передать системы ПВО Украине

В Литве нет никаких систем "Patriot": Науседа ответил, могла бы его страна передать системы ПВО Украине

  •  11917 просмотра
Киевщина с электроэнергией, несмотря на российские атаки - ОВА

Киевщина с электроэнергией, несмотря на российские атаки - ОВА

  •  11572 просмотра
Обсудили двустороннее соглашение по безопасности: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Дуды

Обсудили двустороннее соглашение по безопасности: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Дуды

  •  13179 просмотра
Зеленский призвал соседей россии сделать все, чтобы заблокировать поставки рф критических компонентов

Зеленский призвал соседей россии сделать все, чтобы заблокировать поставки рф критических компонентов

  •  11897 просмотра
Употребление рыбы вместо красного мяса может спасти вам жизнь - The Guardian со ссылкой на исследование

Употребление рыбы вместо красного мяса может спасти вам жизнь - The Guardian со ссылкой на исследование

  •  10001 просмотра
Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

  •  11987 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Греции привлечение стран Глобального Юга к Саммиту мира

Зеленский обсудил с премьером Греции привлечение стран Глобального Юга к Саммиту мира

  •  11375 просмотра
Танцевальный спектакль "Д.И.М." о вынужденной миграции и доме внутри каждого человека возвращается на киевскую сцену

Танцевальный спектакль "Д.И.М." о вынужденной миграции и доме внутри каждого человека возвращается на киевскую сцену

  •  10165 просмотра
Днепропетровщина: россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии, без жертв

Днепропетровщина: россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии, без жертв

  •  11016 просмотра

Популярные

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

  •  136788 просмотра
В Тернопольской области во время ночной атаки рф отработали Силы обороны, в регионе упали обломки - ОВА

В Тернопольской области во время ночной атаки рф отработали Силы обороны, в регионе упали обломки - ОВА

  •  31847 просмотра
Зеленский прибыл в Литву: анонсировал подписание нового соглашения по безопасности

Зеленский прибыл в Литву: анонсировал подписание нового соглашения по безопасности

  •  106339 просмотра
ВР приняла законопроект о мобилизации

ВР приняла законопроект о мобилизации

  •  104878 просмотра
Обзор лучших рюкзаков для разных нужд: путешествия, учебы и работы

Обзор лучших рюкзаков для разных нужд: путешествия, учебы и работы

  •  103270 просмотра

Публикации

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

  •  136788 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

  •  159592 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  168611 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  210915 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  428486 просмотра

"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину, в том числе помогать Украине закупать боеприпасы, и объявил, что Варшава подпишет новое соглашение о безопасности с Украиной, как только завершатся переговоры.

Война •   •  12374 просмотра
"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей

В Литве нет никаких систем "Patriot": Науседа ответил, могла бы его страна передать системы ПВО Украине

В Литве нет никаких систем "Patriot". Недавно у нас было соглашение с Нидерландами, что одна батарея будет развернута в Литве для тренировки этим летом и, что она будет расположена временно, отметил Науседа.

Война •   •  11917 просмотра
В Литве нет никаких систем "Patriot": Науседа ответил, могла бы его страна передать системы ПВО Украине

Киевщина с электроэнергией, несмотря на российские атаки - ОВА

Все населенные пункты Киевской области обеспечены электроэнергией, несмотря на утренний обстрел со стороны россии, без аварийных отключений электроэнергии для населения, радиационный фон и уровень загрязнения воздуха в норме.

Война •   •  11572 просмотра
Киевщина с электроэнергией, несмотря на российские атаки - ОВА

Обсудили двустороннее соглашение по безопасности: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Дуды

Зеленский и Дуда обсудили двустороннее соглашение о безопасности, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, ситуацию в Харькове и будущее членство Украины в ЕС и НАТО.

Война •   •  13179 просмотра
Обсудили двустороннее соглашение по безопасности: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Дуды

Зеленский призвал соседей россии сделать все, чтобы заблокировать поставки рф критических компонентов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал соседние с рф страны заблокировать поставки критически важных компонентов, таких как микросхемы, станки, сырье и технологии, которые могут быть использованы для российского военного производства.

Война •   •  11897 просмотра
Зеленский призвал соседей россии сделать все, чтобы заблокировать поставки рф критических компонентов

Употребление рыбы вместо красного мяса может спасти вам жизнь - The Guardian со ссылкой на исследование

Исследователи говорят, что диета, основанная на кормовой рыбе вместо красного мяса, может предотвратить 750 000 смертей в год. Также это значительно уменьшит количество заболеваний, связанных с питанием.

Здоровье •   •  10001 просмотра
Употребление рыбы вместо красного мяса может спасти вам жизнь - The Guardian со ссылкой на исследование

Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

Закон о мобилизации поможет военному руководству усилить контроль за уклонистами, ввести изменения по поддержке войск на фронте путем предоставления отпусков и улучшения ротации.

Война •   •  11987 просмотра
Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

Зеленский обсудил с премьером Греции привлечение стран Глобального Юга к Саммиту мира

Во время своего визита в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Греции Мицотакисом. Стороны обсудили предварительные договоренности и привлечение других стран к Саммиту мира в Швейцарии.

политика •   •  11375 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Греции привлечение стран Глобального Юга к Саммиту мира

Танцевальный спектакль "Д.И.М." о вынужденной миграции и доме внутри каждого человека возвращается на киевскую сцену

6 и 30 мая 2024 года на сцене Киевской оперы. Пластический спектакль от INSHA DANCE COMPANY - о несокрушимых украинцах. "Дорога домой начинается в тот момент, когда мы с него уезжаем..."

Культура •   •  10165 просмотра
Танцевальный спектакль "Д.И.М." о вынужденной миграции и доме внутри каждого человека возвращается на киевскую сцену

Днепропетровщина: россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии, без жертв

Российские оккупанты выпустили 7 залпов из тяжелой артиллерии по Марганцу Днепропетровской области, но обошлось без жертв.

Война •   •  11016 просмотра
Днепропетровщина: россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии, без жертв