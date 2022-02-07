Дуда предложил провести встречу в формате НАТО-Украина на высоком уровне

Так, Дуда заявил о необходимости укреплять восточный фланг НАТО по всей его длине.

Цитата

“На предстоящем саммите НАТО, и я предлагаю это господину Генеральному секретарю, я считаю, что у нас должны быть встречи в формате НАТО-Украина и НАТО-Грузия”, — заявил Дуда.

Детали

Он отметил, что по дороге в Пекин провел встречу с Президентом Грузии и обсудил с ней именно вопросы безопасности.

“Я считаю, что мы должны пригласить Грузию на уровне главы государства, и у нас должна быть встреча в формате НАТО-Грузия, и мы также должны провести встречу НАТО-Украина на том же уровне, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с этими странами”, — сказал польский лидер.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно “гарантий безопасности” учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.