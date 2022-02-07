Дуда запропонував провести зустріч у форматі НАТО-Україна на високому рівні

Так, Дуда заявив про необхідність зміцнювати східний фланг НАТО по всій його довжині.

Цитата

"На майбутньому саміті НАТО, і я пропоную це пану Генеральному секретарю, я вважаю, що у нас повинні бути зустрічі у форматі НАТО-Україна і НАТО-Грузія", — заявив Дуда.

Деталі

Він зазначив, що по дорозі до Пекіна провів зустріч з Президентом Грузії і обговорив з нею саме питання безпеки.

"Я вважаю, що ми повинні запросити Грузію на рівні глави держави, і у нас повинна бути зустріч у форматі НАТО-Грузія, і ми також повинні провести зустріч НАТО-Україна на тому ж рівні, щоб продемонструвати нашу солідарність з цими країнами", — сказав польський лідер.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там Системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.