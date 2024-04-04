Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

На фоне полномасштабной войны в Украине президент Польши Анджей Дуда призвал страна НАТО увеличить расходы на оборону с двух до трех процентов ВВП. Об этом пишет УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

Отмечается, что речь идет о предложении представленном ранее, во время визита Дуды в США. Также 4 апреля, Анджей Дуда представил свое письмо во время выступления в Президентском дворце в Варшаве.

По его словам, он направил предложение всем лидерам стран НАТО и генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу.

россия в своей политике возвращается к временам "холодной войны". Поэтому сейчас она (Россия - ред.) должна встретиться с ответом, который получила и в те времена. Тогда страны НАТО тратили на свою оборону 3% ВВП - подчеркнул Анджей Дуда.

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Польский президент также признал, что дебаты по этому вопросу будут продолжаться долго, но он верит, страны НАТО поддержат это решение.

Напомним,

Президент Польши Анджей Дуда выступил за повышение требования к оборонным расходам стран НАТО с 2% до 3% ВВП, еще в марте накануне своего визита в США.