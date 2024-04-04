"Мы перешли к довоенному миру": министр обороны Британии призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Странам НАТО следует срочно увеличить свои расходы на оборону, чтобы как минимум достичь обязательного показателя для членов НАТО в 2% ВВП на обороноспособность. Об этом в статье для The Telegraph заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, пишет УНН.

Детали

По его словам, союзники должны признать, что мы живем в "довоенном мире".

Отмечается, что в прошлом году только 11 членов НАТО достигли своей двухпроцентной цели, впервые установленной почти два десятилетия назад. А Франция и Германия были в списке тех, кто меньше всего тратит на оборону.

Предварительно в этом году, уже 18 стран должны достичь поставленной цели в выделении 2% ВВП на оборону.

Мы должны смотреть дальше, чем эта цель, чтобы укрепить нашу оборону. Однако некоторые страны все еще не могут достичь даже двух процентов. Так продолжаться не может. Мы не можем позволить себе играть в русскую рулетку с нашим будущим. Сегодня мы должны еще раз срочно подумать о будущем альянса. Мы перешли от послевоенного мира к довоенному - заявил Шеппс

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Дополнение

Кроме того, министр иностранных дел Британии Кэмерон выступил с подобным обращением во время двухдневной поездки в Брюссель на саммит министров иностранных дел НАТО.

По его словам, 2% расходов на оборону является "лучшим способом подготовиться к американским выборам осенью".

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда выступил за повышение требования к оборонным расходам стран НАТО с 2% до 3% ВВП.