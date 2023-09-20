Дуда: Поражение россии - гарантия мира в будущем

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«Речь идет о том, чтобы убедиться, что россия не сможет юридически сдвинуть границы в Европе», — сказал Дуда в интервью из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. «Это гарантия мира в будущем, также для Соединенных Штатов».

Детали

Компромиссного решения нет, заявил Дуда – Такую позицию разделяет и президент Украины Владимир Зеленский. Оба лидера поднялись на подиум в Нью-Йорке во вторник утром, когда начались общие дебаты ООН.

«россию можно остановить, только если ее победить, а она будет побеждена, когда Украина вытеснит российскую армию с оккупированных территорий, благодаря помощи США, благодаря помощи Запада, и когда она восстановит контроль над ее международно признанными границами. Только тогда мы сможем сказать, что российский империализм действительно побежден», – сказал Дуда.

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Отвечая на вопрос о серии коррупционных скандалов, которые преследовали администрацию Зеленского во время войны, Дуда признал, что коррупция является давней проблемой в соседней стране.

Тем не менее, Дуда сказал, что считает, что Зеленский начал бороться с коррупцией, как только вступил в должность, и подчеркнул, что проблемы с коррупцией не должны препятствовать поддержке Западом военных усилий Украины.

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