Дуда: Поразка росії - гарантія миру в майбутньому

Цитата

«Йдеться про те, щоб переконатися, що росія не зможе юридично зрушити кордони в Європі», — сказав Дуда в інтерв’ю зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. «Це гарантія миру в майбутньому, також для Сполучених Штатів».

Деталі

Компромісного рішення немає, заявив Дуда – таку позицію поділяє і президент України Володимир Зеленський. Обидва лідери піднялися на подіум у Нью-Йорку у вівторок вранці, коли розпочалися загальні дебати ООН.

«росію можна зупинити, тільки якщо її перемогти, а вона буде переможена, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій, завдяки допомозі США, завдяки допомозі Заходу, і коли вона відновить контроль. над її міжнародно визнаними кордонами. Тільки тоді ми зможемо сказати, що російський імперіалізм справді переможений», – сказав Дуда.

Доповнення

Відповідаючи на запитання про серію корупційних скандалів, які переслідували адміністрацію Зеленського під час війни, Дуда визнав, що корупція є давньою проблемою в сусідній країні.

Тим не менш, Дуда сказав, що вважає, що Зеленський почав боротися з корупцією, щойно вступив на посаду, і підкреслив, що проблеми з корупцією не повинні перешкоджати підтримці Заходом військових зусиль України.

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