Дуда может посетить вечеринку Трампа в его имении во Флориде: что известно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

07:27 • 3441 просмотра

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Президент Польши Анджей Дуда может вскоре отправиться в США для встречи с Дональдом Трампом в его имении. Визит может состояться в ближайшее время, хотя официального подтверждения от канцелярии президента пока нет.

Президент Польши Анджей Дуда, вероятно, отправится в США для встречи с Дональдом Трампом, который должен стать следующим президентом США после победы на выборах. Об этом пишут польские СМИ, передает УНН.

Детали

"Газета избирательная" со ссылкой на источники написала, что Дуда может отправиться в США уже в пятницу. Перед этим он не проводил консультаций с правительством или министром иностранных дел.

Polsat News связалось с канцелярией Дуды, получив комментарий от президентского министра Мешко Павляка. По его словам, вылета в пятницу запланировано не было, однако он не опроверг информацию о том, что таким визит может произойти позже.

По данным источников "Газеты избирательной", Дуда планирует посетить вечеринку, которую Трамп организует в своем поместье в Мар-а-Лаго во Флориде. В число приглашенных гостей входит и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

При этом, Дуда должен быть в Польше 11 ноября, которая будет праздновать День независимости. Дуда также планирует посетить Баку для участия в климатическом саммите ООН COP29, который состоится 11-22 ноября. 

Добавим

Анджей Дуда поздравил Трампа с победой на президентских выборах еще до объявления окончательных результатов.

"Поздравляю, президент Трамп! Вы это сделали!" - написал он на платформе X.

Напомним

Дональд Трамп представил повестку дня своей потенциальной второй администрации. Среди приоритетов - изменения в иммиграционной, налоговой и энергетической политике, а также назначение 4000 новых чиновников.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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