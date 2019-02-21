Дублинский аэропорт 15 минут не работал из-за появления беспилотника

"В виду безопасности мы временно приостанавливаем полетные операции дублинского аэропорта в связи с подтвержденным обнаружением дрона над взлетной полосой... Безопасность наших клиентов - ключевой приоритет во все времена", - отметили в управлении аэропорта.

Однако уже через 15 минут терминал возобновил свою работу.

"Полетные операции возобновились после обнаружения дрона. Мы извиняемся за неудобства", - говорится в сообщении.

В данный момент не сообщается, как была решена проблема с дроном.

Напомним, появление пары беспилотников у лондонского аэропорта Гэтвик в Великобритании посеяла панику среди пассажиров - в результате работа одного из самых загруженных терминалов была парализована более суток.