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Дублінський аеропорт 15 хвилин не працював через появу безпілотника

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. В аеропорту ірландського Дубліна помітили безпілотний літальний апарат і терміново скасували всі польоти. За 15 хвилин робота терміналу була відновлена, повідомляє УНН з посиланням на сторінку аеропорту в Twitter.

"З причини безпеки ми тимчасово призупиняємо польотні операції дублінського аеропорту через підтверджене виявлення дрону над злітною смугою... Безпека наших клієнтів - ключовий приорітет у всі часи", - зазначило управління аеропорту.

Проте вже через 15 хвилин термінал відновив свою роботу.

"Польотні операції відновились після виявлення дрону. Ми вибачаємось за незручності", - йдеться в повідомленні.

Наразі не повідомляється, як саме вирішили проблему з появою безпілотника.

Нагадаємо, поява пари безпілотників біля лондонського аеропорту Гетвік у Великій Британії посіяла паніку серед пасажирів – в результаті робота одного із найбільш завантажених терміналів була паралізована понад добу.

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