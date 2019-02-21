Дублінський аеропорт 15 хвилин не працював через появу безпілотника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В аеропорту ірландського Дубліна помітили безпілотний літальний апарат і терміново скасували всі польоти. За 15 хвилин робота терміналу була відновлена, повідомляє УНН з посиланням на сторінку аеропорту в Twitter.
"З причини безпеки ми тимчасово призупиняємо польотні операції дублінського аеропорту через підтверджене виявлення дрону над злітною смугою... Безпека наших клієнтів - ключовий приорітет у всі часи", - зазначило управління аеропорту.
Проте вже через 15 хвилин термінал відновив свою роботу.
"Польотні операції відновились після виявлення дрону. Ми вибачаємось за незручності", - йдеться в повідомленні.
Наразі не повідомляється, як саме вирішили проблему з появою безпілотника.
Нагадаємо, поява пари безпілотників біля лондонського аеропорту Гетвік у Великій Британії посіяла паніку серед пасажирів – в результаті робота одного із найбільш завантажених терміналів була паралізована понад добу.