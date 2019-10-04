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Дубль Суареса принес "Барселоне" победу над "Интером" в ЛЧ

Киев • УНН

 • 8573 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Каталонская "Барселона" в рамках групповой стадии Лиги чемпионов в квартете F принимала миланский "Интер", передает корреспондент УНН.

Дубль Суареса принес "Барселоне" победу над "Интером" в ЛЧ

Быстрый гол помог "Интеру" долгое время держаться в статусе лидера - Алексис Санчес передачей из центра поля нашел Мартинеса, который из-под опеки защитника пробил под дальнюю штангу.

В конце часа игры Луиса Суареса удался эффектный гол. Уругваец из-за пределов штрафной пробил слета, поразив сетку ворот. В заключительной 10-минутке Месси протащил мяч и ассистировал Суаресу при победном взятию ворот - 2:1.

Примечательно, что "Барселона" не проигрывает в 33 домашних матчах Лиги чемпионов.

Также добавим, испанский клуб набрал 4 очка, у миланского осталось одно.

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