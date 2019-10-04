Дубль Суареса принес "Барселоне" победу над "Интером" в ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Каталонская "Барселона" в рамках групповой стадии Лиги чемпионов в квартете F принимала миланский "Интер", передает корреспондент УНН.
Быстрый гол помог "Интеру" долгое время держаться в статусе лидера - Алексис Санчес передачей из центра поля нашел Мартинеса, который из-под опеки защитника пробил под дальнюю штангу.
В конце часа игры Луиса Суареса удался эффектный гол. Уругваец из-за пределов штрафной пробил слета, поразив сетку ворот. В заключительной 10-минутке Месси протащил мяч и ассистировал Суаресу при победном взятию ворот - 2:1.
Примечательно, что "Барселона" не проигрывает в 33 домашних матчах Лиги чемпионов.
Также добавим, испанский клуб набрал 4 очка, у миланского осталось одно.