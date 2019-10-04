Дубль Суареса приніс "Барселоні" перемогу над "Інтером" в ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Каталонська "Барселона" в рамках групової стадії Ліги чемпіонів у квартеті F приймала міланський "Інтер", передає кореспондент УНН.
Швидкий гол допоміг "Інтеру" довгий час триматися в статусі лідера – Алексіс Санчес передачею з центра поля знайшов Мартінеса, який з-під опіки захисника пробив під дальню стійку.
Наприкінці години гри Луїсу Суаресу вдався ефектний гол. Уругваєць з-за меж карної зони пробив зльоту, вразивши сітку воріт. В заключній 10-хвилинці Мессі протягнув м'яч і асистував Суаресу при переможному взяттю воріт – 2:1.
Примітно, що "Барселона" не програє в 33 домашніх матчах Ліги чемпіонів.
Також додамо, іспанський клуб набрав 4 очки, у міланського залишилось одне.