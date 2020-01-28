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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Дубль новичка принес "Динамо" победу в конце первого сбора в Турции

Киев • УНН

 • 10594 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Вице-чемпион Украины "Динамо" провело заключительный поединок первого тренировочного сбора в турецком Белеке, сообщает корреспондент УНН.

Дубль новичка принес "Динамо" победу в конце первого сбора в Турции

Звездой матча с казахским "Кайратом" стал новичок "бело-синих" Ибрагим Каргбо, оформивший дубль. Оба мяча вышли похожими один на другой - Буяльский дважды простреливал низом в штрафную и оба раза Каргбо результативно замыкал его (2:0).

Примечательно, что при втором взятии ворот Каргбо получил травму и был заменен.

Заметим, что футболисты и тренерский штаб "Динамо" 2 февраля вернутся на берег Средиземного моря и продолжат подготовку к возобновлению второй части сезона.

Напомним, дубль вице-чемпиона мира помог "Динамо" разгромить белорусский "Динамо Брест".

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