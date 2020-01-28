Дубль новичка принес "Динамо" победу в конце первого сбора в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Вице-чемпион Украины "Динамо" провело заключительный поединок первого тренировочного сбора в турецком Белеке, сообщает корреспондент УНН.
Звездой матча с казахским "Кайратом" стал новичок "бело-синих" Ибрагим Каргбо, оформивший дубль. Оба мяча вышли похожими один на другой - Буяльский дважды простреливал низом в штрафную и оба раза Каргбо результативно замыкал его (2:0).
Примечательно, что при втором взятии ворот Каргбо получил травму и был заменен.
Заметим, что футболисты и тренерский штаб "Динамо" 2 февраля вернутся на берег Средиземного моря и продолжат подготовку к возобновлению второй части сезона.
Напомним, дубль вице-чемпиона мира помог "Динамо" разгромить белорусский "Динамо Брест".