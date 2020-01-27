Дубль віце-чемпіона світу допомогла "Динамо" розгромити клуб Мілевського і Хачеріді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Київське “Динамо” провело п’ятий поєдинок у 2020 році — контрольний спаринг з чинним чемпіоном Білорусії “Динамо-Брест”, повідомляє кореспондент УНН.
На 22 хвилині масована атака киян з низкою ударів обернулася голом з лівої у виконанні хорватського віце-чемпіона світу Йосипа Піварича. Через кілька хвилин Гордійчук майже виходив на віч-на-віч з голкіпером Бущаном, але кіпер киян парирував удар. Натомість до перерви дубль оформив Піварич. Помилка в обороні та помилковий вихід з воріт кіпера, призвели до перекидання м’яча від хорвата за комірець стража воріт.
Проникаюча передача в штрафну, а після неї пас другого партнера дозволили Дуелунду встановити остаточні цифри у матчі — 3:0.
Примітно, що троє українців у “Динамо-Брест” вийшли на поле у стартовому складі — Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок.
Додамо, що вже завтра “біло-сині” проведуть матч із “Кайратом”.