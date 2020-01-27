Дубль вице-чемпиона мира помог "Динамо" разгромить клуб Милевского и Хачериди
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Киевское “Динамо” провело пятый поединок в 2020 году — контрольный спарринг с действующим чемпионом Белоруссии “Динамо-Брест”, сообщает корреспондент УНН.
На 22 минуте массированная атака киевлян с рядом ударов обернулась голом с левой в исполнении хорватского вице-чемпиона мира Иосифа Пиварича. Через несколько минут Гордейчук почти выходил тет-а-тет с голкипером Бущаном, но кипер киевлян парировал удар. Зато до перерыва дубль оформил Пиварич. Ошибка в обороне и ложный выход из ворот голкипера, привели к опрокидыванию мяча от хорвата за шиворот стража ворот.
Проникающая передача в штрафную, а после нее пас второго партнера позволили Дуелунду установить окончательные цифры в матче — 3:0.
Примечательно, что трое украинцев в “Динамо-Брест” вышли на поле в стартовом составе — Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.
Добавим, что уже завтра “бело-синие” проведут матч с “Кайратом”.