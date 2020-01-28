Дубль новачка приніс "Динамо" перемогу наприкінці першого збору в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Віце-чемпіон України "Динамо" провело заключний поєдинок першого тренувального збору в турецькому Белеку, повідомляє кореспондент УНН.
Зіркою матчу із казахським "Кайратом" став новачок "біло-синіх" Ібрагім Каргбо, який оформив дубль. Обидва м'ячі вийшли схожими один на інший – Буяльський двічі прострілював низом до штрафної і обидва рази Каргбо результативно замикав його (2:0).
Примітно, що при другому взятті воріт Каргбо отримав травму і був замінений.
Зауважимо, що футболісти та тренерський штаб "Динамо" 2 лютого повернуться на берег Середземного моря та продовжать підготовку до поновлення другої частини сезону.
Нагадаємо, дубль віце-чемпіона світу допомогла "Динамо" розгромити білоруський "Динамо Брест".