Дубль Ибрагимовича не позволил "Милану" избежать первой потери очков в сезоне

Уже на второй минуте довольно легкий мяч в ворота “волков” забил швед Ибрагимович. Через 12 минут Джеко головой переправил игровой снаряд в сетку.

Во второй половине “россонери” еще дважды выходили вперед, но каждый раз давали римлянам выровнять положение на табло. В итоге 3:3.

У “Милана” дубль забил Ибрагимович.

Заметим, “Милан” впервые в сезоне потерял очки и с 13 пунктами все равно идет первым. Клуб Паулу Фонсеки имеет 8 очков.