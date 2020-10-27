Дубль Ибрагимовича не позволил "Милану" избежать первой потери очков в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В поединке 5-го тура чемпионата Италии по футболу — Серия А, в гостях у “Милана” сыграл “Рома”, передает УНН.
Уже на второй минуте довольно легкий мяч в ворота “волков” забил швед Ибрагимович. Через 12 минут Джеко головой переправил игровой снаряд в сетку.
Во второй половине “россонери” еще дважды выходили вперед, но каждый раз давали римлянам выровнять положение на табло. В итоге 3:3.
У “Милана” дубль забил Ибрагимович.
Заметим, “Милан” впервые в сезоне потерял очки и с 13 пунктами все равно идет первым. Клуб Паулу Фонсеки имеет 8 очков.