Дубль Ібрагімовича не дозволив “Мілану” уникнути першої втрати очок в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В поєдинку 5-го туру чемпіонату Італії з футболу — Серія А, в гості до “Мілану” завітала “Рома”, передає УНН.
Вже на другій хвилині доволі легкий м’яч у ворота “вовків” забив швед Ібрагімович. Через 12 хвилин Джеко головою переправив ігровий снаряд у сітку.
У другій половині “россонері” ще двічі виходили вперед, але кожного разу давали римлянам вирівняти становище на табло. У підсумку 3:3.
У “Мілану” дубль забив Ібрагімович.
Зауважимо, “Мілан” вперше в сезоні втратив очки і з 13 пунктами все одно йде першим. Клуб Паулу Фонсеки має 8 очок.