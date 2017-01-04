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Дубенский замок может получить 1 млн евро на реконструкцию

Дубенский замок может получить 1 млн евро на реконструкцию

Киев • УНН

 • 9080 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 4 января. УНН. Дубенский замок в Ровенской области может получить значительные средства благодаря соглашению о сотрудничестве с Польшей. Об этом сообщили в Дубенской РГА.

Грант на реконструкцию готовы выделить при условии софинансирования 10% из областного бюджета.

Первый шаг для получения значительной суммы для реконструкции родового замка князей Острожских в райцентре Дубно украинская сторона уже сделала. Заявку на проект в рамках трансграничного сотрудничества “Польша — Беларусь — Украина 2014 — 2020” Государственный историко-культурный заповедник уже подписал с гминой города Котунь Седлецкого повята Республики Польша.

Ожидается, что польская делегация посетит Дубенский район в этом месяце и подпишет договор о сотрудничестве.

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