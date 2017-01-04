Дубенский замок может получить 1 млн евро на реконструкцию
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 января. УНН. Дубенский замок в Ровенской области может получить значительные средства благодаря соглашению о сотрудничестве с Польшей. Об этом сообщили в Дубенской РГА.
Грант на реконструкцию готовы выделить при условии софинансирования 10% из областного бюджета.
Первый шаг для получения значительной суммы для реконструкции родового замка князей Острожских в райцентре Дубно украинская сторона уже сделала. Заявку на проект в рамках трансграничного сотрудничества “Польша — Беларусь — Украина 2014 — 2020” Государственный историко-культурный заповедник уже подписал с гминой города Котунь Седлецкого повята Республики Польша.
Ожидается, что польская делегация посетит Дубенский район в этом месяце и подпишет договор о сотрудничестве.