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Дубенський замок може отримати 1 млн євро на реконструкцію

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 4 січня. УНН. Дубенський замок на Рівненщині очікує значні кошти завдяки угоді про співпрацю з Польщею. Про це УНН повідомили у Дубенській РДА.

Грант на реконструкцію готові виділити за умови співфінансування 10% з обласного бюджету.

Перший крок для отримання значної суми для реконструкції родового замку князів Острозьких у райцентрі Дубно українська сторона вже зробила. Заявку на проект у рамках транскордонного співробітництва “Польща — Білорусь — Україна 2014 — 2020” Державний історико-культурний заповідник уже підписав з гміною міста Котунь Сєдлєцького повіту Республіки Польща.

Очікується, що польська делегація відвідає Дубенський район у цьому місяці та підпише договір про співпрацю.

Українські Національні Новини

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