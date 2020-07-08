ДТП с участием главы налоговой Любченко: стали известны новые скандальные детали

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко передвигается на иномарке с “левыми” номерами, которая принадлежит частной компании-плательщику налогов — ЧАО “УКРАГРОХИМХОЛДИНГ”. Об этом сообщается на сайте народного депутата Александра Дубинского, передает УНН.

“Сегодня стало ясно, для чего руководитель ГНС приказал сменить номера на поврежденном авто и не хотел, чтобы его фамилия всплыла при составлении протокола. Все это было сделано с целью сокрытия коррупционного правонарушения.

По имеющейся информации, в госреестре номерной знак АА5129ТІ закреплен за транспортным средством Toyota Camry. То есть госномер, который изначально был установлен на автомобиле Toyota Land Cruiser 200, попавшем в ДТП, не принадлежал данной машине. За что, по действующему законодательству, предусмотрена административная ответственность”, — говорится в сообщении сайта нардепа Александра Дубинского.

“Госномер, который водитель Любченко установил на машину, как раз и указан в ее техпаспорте: Toyota Land Cruiser 200 присвоен номерной знак АА7207АА. Иномарку водили с подложным номером. Скандальная машина зарегистрирована на ЧАО „УКРАГРОХІМХОЛДИНГ“, в которой Алексей Любченко последние несколько лет работал на должности первого вице-президента”, — отмечается в материале.

“Это обстоятельство уже сегодня дает основания для начала антикоррупционными органами проверки относительно возможного конфликта интересов в соответствии с законом „О предотвращении коррупции“: „реальний конфлікт інтересів — суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень“”, — подытоживается в материале сайта Александра Дубинского.

Напомним, в пятницу, 3 июля, глава ГНС А. Любченко Алексей на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 (госномер АА 5129 ТІ) попал в незначительное ДТП, после чего покинул место происшествия, предварительно отдав указание своему водителю сменить номерные знаки на машине. Номер государственной регистрации был изменен на АА 7207 АА.

Отметим, что в декларации за 2019 год, которую Любченко подавал как кандидат на должность заместителя министра финансов в апреле 2020 года, ни Toyota Land Cruiser, ни Mercedes, на котором уехал налоговик, не отображались.

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