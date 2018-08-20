Авария туристического автобуса во Львовской области: пострадали три человека

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 10288 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 29296 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 29815 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 21518 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 53040 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 100341 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 151696 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 138289 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71859 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 189092 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 22236 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 29054 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 25400 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 29366 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 18712 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 19280 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 29297 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 29815 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 151696 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 138289 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 5246 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 15734 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 17760 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 20017 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 22856 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Авария туристического автобуса во Львовской области: пострадали три человека

Киев • УНН

 • 8634 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В результате ДТП, которое произошло накануне в Золочевском районе Львовского области с участием туристического автобуса "Херсон - Варшава", свего пострадали три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Авария туристического автобуса во Львовской области: пострадали три человека

Так, водитель легкового автомобиля Mercedes, житель города Золочев 1984 года, совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом марки Bova FHD 12.370 сообщением "Херсон - Варшава", который двигался в направлении Львова.

В результате ДТП 3 человека госпитализированы в Золочевскую ЦРБ.

В частности, пострадали водитель автомобиля 1984 года (ушиб шейного отдела позвоночника), пассажир автобуса, жительница АР Крым (паспорт гражданина РФ) 1982 года (ушиб левой нижней конечности), пассажир автомобиля Mercedes, житель Золочева 1979 года (открытая черепно-мозговая травма).

В салоне автобуса, кроме потерпевших, находился один гражданин Молдовы и двое граждан Беларуси, которые за медицинской помощью не обращались. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на трассе "Львов - Тернополь" вблизи Золочева во Львовской области, туристический автобус столкнулся с легковушкой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12