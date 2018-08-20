Авария туристического автобуса во Львовской области: пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В результате ДТП, которое произошло накануне в Золочевском районе Львовского области с участием туристического автобуса "Херсон - Варшава", свего пострадали три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Так, водитель легкового автомобиля Mercedes, житель города Золочев 1984 года, совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом марки Bova FHD 12.370 сообщением "Херсон - Варшава", который двигался в направлении Львова.
В результате ДТП 3 человека госпитализированы в Золочевскую ЦРБ.
В частности, пострадали водитель автомобиля 1984 года (ушиб шейного отдела позвоночника), пассажир автобуса, жительница АР Крым (паспорт гражданина РФ) 1982 года (ушиб левой нижней конечности), пассажир автомобиля Mercedes, житель Золочева 1979 года (открытая черепно-мозговая травма).
В салоне автобуса, кроме потерпевших, находился один гражданин Молдовы и двое граждан Беларуси, которые за медицинской помощью не обращались. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на трассе "Львов - Тернополь" вблизи Золочева во Львовской области, туристический автобус столкнулся с легковушкой.