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Аварія туристичного автобуса на Львівщині: постраждали троє осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Внаслідок ДТП, яка сталася напередодні у Золочівському районі Львовської області за участю туристичного автобуса "Херсон – Варшава", загалом постраждали троє людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія туристичного автобуса на Львівщині: постраждали троє осіб

Так, водій легкового автомобіля Mercedes, житель міста Золочів 1984 року народження, здійснив лобове зіткнення з рейсовим автобусом марки Bova FHD 12.370, сполученням "Херсон – Варшава", який рухався в напрямку Львова.

Внаслідок ДТП 3 особи госпіталізовані у Золочівську ЦРЛ.

Зокрема, постраждали водій автомобіля 1984 року народження (забій шийного відділу хребта), пасажир автобуса, жителька АР Крим (паспорт громадянина РФ) 1982 року народження (забій лівої нижньої кінцівки), пасажир автомобіля Mercedes, житель Золочева 1979 року народження (відкрита черепно-мозкова травма).

У салоні автобуса, крім потерпілих, перебував один громадянин Молдови та двоє громадян Білорусі, які за медичною допомогою не зверталися. Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, на трасі Львів-Тернопіль поблизу Золочева, що на Львівщині, туристичний автобус зіткнувся із легковиком.

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