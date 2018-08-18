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ДТП в Польше: полиция подтвердила гибель украинцев, на место выехал консул

Киев • УНН

 • 41746 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Польская полиция подтвердила, что среди погибших и раненых в результате ДТП с участием автобуса в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши есть украинцы. На место выехал украинский консул. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

ДТП в Польше: полиция подтвердила гибель украинцев, на место выехал консул

"Консул Украины срочно выехал в Перемышль в связи с ДТП, произошедшим там 17 августа около 23:00 по местному времени.По информации полиции, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие граждане Украины", - сообщил Кирилич, при этом не уточнив, есть ли среди пострадавших дети.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в больницы в городах Перемышль и Санок.

Другие граждане размещены в местных школах и хостелах, добавил заместитель директора Департамента консульской службы МИД.

Напомним, экскурсионный автобус, который перевозил в том числе детей из Украины в Австрию, накануне вечером упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши. В результате аварии три человека погибли и 51 был госпитализирован. Девять из них серьезно ранены.

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