ДТП у Польщі: поліція підтвердила загибель українців, на місце виїхав консул
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Польска поліція підтвердила, що серед загиблих і поранених внаслідок ДТП за участю автобуса у Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі є українців. На місце виїхав український консул. Про це у коментарі УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"Консул України терміново виїхав до Перемишля у зв’язку з ДТП, що сталася там 17 серпня близько 23:00 за місцевим часом. За інформацією поліції, в результаті ДТП є загиблі і постраждалі громадяни України", - повідомив Кирилич, при цьому не уточнивши, чи є серед постраждалих діти.
З його слів, постраждалі госпіталізовані до лікарень у містах Перемишль та Санок.
Інші громадяни розміщені в місцевих школах та хостелах, додав заступник директора Департаменту консульської служби МЗС.
Нагадаємо, екскурсійний автобус, який перевозив у тому числі дітей з України до Австрії, напередодні ввечері впав зі схилу у Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі. Внаслідок аварії три людини загинули та 51 була госпіталізована. Дев'ять з них серйозно поранені.