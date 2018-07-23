ДТП в Николаевской области: водителя грузовика отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Кривоозерский райсуд Николаевской области избрал меру пресечения для водителя фуры, с участием которой произошло смертельное ДТП недалеко от Кривого Озера, в виде домашнего ареста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 7:00", - отметили в ведомстве.
В суде прокуратура настаивала на содержании под стражей.
Напомним, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Как сообщал УНН, столкновения рейсового микроавтобуса, который двигался по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и фуры, которая стояла с правой стороны проезжей части, произошло 20 июля.
В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Все пострадавшие - граждане Республики Беларусь.