ДТП на Миколаївщині: водія вантажівки відправили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Кривоозерський райсуд Миколаївської області обрав запобіжний захід для водія вантажівки, за участі якої сталось смертельне ДТП поблизу Кривого Озера, у вигляді домашнього арешту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
"Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00", - зазначили у відомстві.
У суді прокуратура наполягала на триманні під вартою.
Нагадаємо, чоловік підозрюється у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, зіткнення рейсового мікроавтобуса, який рухався за маршрутом "Одеса-Гомель", з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка стояла з правого боку проїжджої частини, сталося 20 липня.
Внаслідок ДТП водій і четверо пасажирів мікроавтобусу загинули на місці, ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до медичного закладу. Усі постраждалі - громадяни республіки Білорусь.