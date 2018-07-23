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ДТП на Миколаївщині: водія вантажівки відправили під домашній арешт

Київ • УНН

 • 21141 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Кривоозерський райсуд Миколаївської області обрав запобіжний захід для водія вантажівки, за участі якої сталось смертельне ДТП поблизу Кривого Озера, у вигляді домашнього арешту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

"Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00", - зазначили у відомстві.

У суді прокуратура наполягала на триманні під вартою.

Нагадаємо, чоловік підозрюється у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, зіткнення рейсового мікроавтобуса, який рухався за маршрутом "Одеса-Гомель", з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка стояла з правого боку проїжджої частини, сталося 20 липня.

Внаслідок ДТП водій і четверо пасажирів мікроавтобусу загинули на місці, ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до медичного закладу. Усі постраждалі - громадяни республіки Білорусь.

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