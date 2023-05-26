ДТП на блокпосту и гибель нацгвардейца: ВСП должен завтра рассмотреть представление о разрешении на арест судьи Тандыра
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Высший совет правосудия предварительно должен завтра, 27 мая, рассмотреть представление о предоставлении согласия на содержание под стражей председателя Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра, которого подозревают в том, что он в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть нацгвардейца. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской прокуратуре.
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«Сегодня подали в ВСП обращение (о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей – ред.). Предварительно, завтра должны рассмотреть», - сообщили в прокуратуре.
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В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Начато расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).
Впоследствии Тандыру сообщили о подозрении в сбивании насмерть нацгвардейца в состоянии алкогольного опьянения.
Также прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.