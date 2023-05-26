ДТП на блокпосту і загибель нацгвардійця: ВРП має завтра розглянути подання про дозвіл на арешт судді Тандира
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Вища рада правосуддя попередньо має завтра, 27 травня, розглянути подання про надання згоди на утримання під вартою голови Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, якого підозрюють у збитті насмерть нацгвардійця у стані алкогольного сп’яніння. Про це журналісту УНН повідомили в Київській міській прокуратурі.
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«Сьогодні подали до ВРП звернення (про надання згоди на утримання судді під вартою – ред.). Попередньо, завтра мають розглянути», - повідомили в прокуратурі.
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У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Розпочато розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
Згодом Тандиру повідомили про підозру у збитті насмерть нацгвардійця у стані алкогольного сп’яніння.
Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.