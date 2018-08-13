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ДТП с десятью погибшими под Житомиром: полиция предполагает, что водитель уснул за рулем

Киев • УНН

 • 59633 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 13 августа. УНН. Водитель, допустивший столкновение маршрутки с фурой, в результате которого погибли 10 человек, скорее всего, уснул за рулем. Такую версию во время брифинга озвучил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко, сообщает корреспондент УНН.

ДТП с десятью погибшими под Житомиром: полиция предполагает, что водитель уснул за рулем

По словам правоохранителя, в тормозную систему автобуса действительно вмешивались, но это никак не могло помешать аварии. Владелец маршрутки Петр Луцик во время судебного заседания, где ему выбирали меру пресечения, также говорил, что у автобуса не работала система ABS, а вот сами тормоза были исправны. Также Печененко сообщил, что погибший водитель даже не пытался затормозить перед фурой.

"С вероятностью в 99% там просто водитель заснул за рулем, ведь даже тормозного пути не было, и он не пытался тормозить", - сообщил Вячеслав Печененко.

Напомним, крупное ДТП произошло возле с. Глубочица Житомирской области 20 июля. В результате автокатастрофы погибли 10 человек, еще 9 получили травмы.

Расследование установило, что автобус D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенской области, который в нарушение Правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.

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